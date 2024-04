Política

3 de abril 2024

ASAMBLEA PERMANENTE

Los trabajadores municipales hace dos semanas que mantienen el quite de colaboración y se mantienen en asamblea permanente.

Algunos sectores trabajan normalmente, pero las medidas podríamos decir que afectan a todos.

El eje del conflicto se centra en un proceso de negociación salarial hace dos semanas, los trabajadores piden actualización con el IPC desde enero .

La propuesta del Municipio es seguir la línea acordada por el gobierno provincial que es lo máximo que puede sostener, un bono de 150 mil pesos entre las propuestas y la actualización con el IPC a partir de marzo. (IPC-índice de precios al consumo)

Pero los trabajadores en el Municipio local no aceptan esta propuesta y piden actualizar desde enero con el IPC de ese mes.

La comuna no puede afrontar cifras que no estén respaldadas por el Ejecutivo provincial, debido a la situación financiera local.

Esto mantiene en asamblea permanente a un gran sector de los empleados municipales y en un quite de colaboración que perjudica la atención normal del edificio municipal y de gran parte de los sectores de servicios, entre ellos la recolección de residuos que en algunos barrios hace días que no se realiza, sumado esto al feriado reciente de seis días, en los que el camión recolector no pasó por varios sectores barriales.