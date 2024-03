Editora

29 de marzo 2024

LOS DESPIDOS EN EL PARQUE NACIONAL LANIN

Por Graciela Vázquez Moure

Refuncionalización de las áreas ¿o cuestiones ideológicas?

Entre las seis personas que despidieron se encuentra quien estaba a cargo de prensa.

Florencia Piscicelli, cumplía una importante función, y dejaron sin cobertura a los medios, por ende a la comunidad.

Desde hace años no era fácil tener información antes de que se cubriera ese cargo, incluso habían prohibido dar datos a los trabajadores, sobre todo en el caso de incendios forestales.

No era ñoqui, siempre estaba ante los requerimientos de los medios, cumplió una importante función en el caso de los incendios, delos rescates, entre otras cosas.

Cada hora se sabía el estado de situación. Hace unos años en mi caso personal con un llamado al ICE el jefe del sector brindaba los datos necesarios, luego se prohibió dar información desde el sector.

Lo que sucede en las seccionales de guardaparques, de los sectores de playas dentro del Parque, ¿quién lo cubrirá? Los rescates en el volcán Lanín, cuando hay emergencias, o en otro sector del Parque, ¿quién informará?

¿Lo hará alguien desde Buenos Aires nos informarán desde un escritorio en pleno centro porteño? , que no tienen idea de lo que significan las 412 mil hectáreas del Parque Nacional Lanín.

Por eso pienso que ese argumento que expresan desde el gobierno nacional y el directorio de la Administración de Parques Nacionales, que se despidió a quienes no cumplían funciones específicas, o a quienes no eran responsables de su trabajo, raya más con lo ideológico que con la realidad. Si es así es una pena, porque estos casos hacen que pongamos en duda el resto de las transformaciones del Estado, que sin duda es un elefante blanco en muchas instituciones, pero en este caso la decisión no confirma las argumentaciones.

Menos mal que no despidieron a los brigadistas, por ahora seguirán con contratos hasta diciembre. Pero es posible que empiece nuevamente el retroceso: que se los contrate en temporada de verano y el resto del año queden sin trabajo, como ya sucedió.