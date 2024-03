Cultura

14 de marzo 2024

EL PNL RECIBIRÁ COMO PATRIMONIO CULTURAL LAS CARTAS ENVIADAS POR SABATO A LOZADA ACUÑA QUIEN FUERA INTENDENTE DEL PARQUE LANIN

Por Graciela Vázquez Moure

Son los originales que Carlos Lozada Acuña quien falleció en el 2009, recibió en la década del 60 por parte de Ernesto Sábato en agradecimiento por haber sido hospedado en la seccional Epulafquen, donde terminó su novela “Sobre héroes y tumbas.”

Se informó esta semana que el equipo de trabajo del Programa de Patrimonio Cultural del Parque Nacional Lanín mantuvo una reunión junto a Juliana Lozada, hija de quien fuera el intendente del área protegida, Carlos Lozada Acuña.

Allí se evaluó la propuesta de donación de las cartas originales de agradecimiento que el escritor Ernesto SABATO le enviara a Carlos Lozada Acuña, cuando fuera Intendente, con la finalidad de ser incorporadas al fondo documental histórico del Centro de Visitantes y Museo del P.N.Lanín.

Fue una reunión muy grata en la que Juliana comentó acerca de la amistad que unió a su padre con el escritor, pintor y físico argentino y testimonió su paso por la Seccional Epulafquen, que motivó y sensibilizó a Sábato a cambiar el final de la novela “Sobre héroes y tumbas”, que terminó de escribir hospedado allí en 1959.

El encuentro concluyó en que dicho equipo junto a Juliana Lozada y sus hermanos coordinarán una fecha para realizar este acto e implementar el proyecto que visibilice la presencia del autor de la célebre novela en el Parque Nacional Lanín, de interés cultural y como atractivo turístico.

Recordamos que Sábato estaba por quemar sus originales no conforme con la historia y el haber residido durante un mes con su esposa en la seccional del PNL, el paisaje patagónico y su estadía dio un giro a la historia, no solo no quemó los originales sino que cambió el final de la historia, motivado por el paisaje que lo rodeaba. En una de las cartas breves agradece a Carlos Lozada Acuña haberle permitido esta experiencia.