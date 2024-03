Editora

13 de marzo 2024

LA COLOMBIANIZACION DE LA ARGENTINA

Por Graciela Vázquez Moure

Calles desiertas en Rosario y las fuerzas de seguridad que llegaron para controlar la violencia.

La frase no es mía. Fue dicha por un colombiano que llegó a San Martín de los Andes hace 20 años. El objetivo era hablar de la violencia en los video juegos, una práctica en auge en aquél momento.

Pertenecía a una ONG, y un colegio privado de la ciudad los había convocado.

La entrevista para el periódico La Bandurria, comenzó con los videos juegos, la trama de las productoras de música de rock pesado, y lo que producía. La unión de esos grupos con algunas cadenas televisivas de Estados Unidos, el juego, los casinos, la prostitución, el mundo de las armas y la droga. Todo fue mencionado por este colombiano que fue directamente a la situación de Argentina. Era el año 2004, hace 20 años.

Me dijo” si no controlan las fronteras, si no ponen en marcha los radares para controlar la droga que entra con aviones y bajan en pistas clandestinas, y controlan los barrios populares, en una década el país será base del narcotráfico, que se desplaza de otros países, como Colombia y México”.

La tenía clara. Siempre lo recuerdo porque fue tan claro y premonitorio que hoy sus palabras se convirtieron en hechos.

Dijo además que ya operaban grupos de las FARC y de Sendero Luminoso en las villas, y que la Argentina ya no era país de paso.

“Controlen los puertos, por ahí entra la droga y se va a otros países” y dijo la frase que titula esta nota: «La Colombianización de la Argentina se producirá en dos décadas si no toman medidas estrictas”.

Parte de la política se nutre de ella, contamina las instituciones y se esparce por el país, Rosario es quizás lo peor y lo más visible, pero el conurbano es un punto clave, el norte del país, las fronteras con Bolivia, Paraguay y con Brasil.

el gobernador Pullaro recibiendo a las fuerzas de seguridad en Rosario

Este colombiano que sabía mucho, me dijo “si no lo controlan ahora, en 10 años será incontrolable porque corrompe todo el sistema” y pasaron 20 y lo vemos desde hace 15, recordemos el triple crimen de Gral. Rodríguez, la entrada de la efedrina, ahora el fentanilo es otra de las drogas, los sicarios del shopping en panamericana y tantos otros hechos.

La frase Rosario Sangra, es bien explícita, esta semana calles desiertas, población con miedo, cuatro crímenes de inocentes en tres días, una ciudad a la que dejaron a la deriva desde el gobierno nacional desde hace décadas, mencionan al narco socialismo desde hace años, ahora lo mencionó Milei, pero reitero lo dicho: el conurbano bonaerense, las provincias del norte y otras tantas, pueden correr el mismo riesgo. Veremos si el operativo desplegado es efectivo y la duda siempre está en la permanencia de estas decisiones.

Desde la provincia de Buenos Aires ofrecieron ayuda, y me pregunto ¿por qué no ponen esa ayuda en los habitantes de la Matanza y del conurbano? patrullajes que eviten que todos los días se conozca una víctima por robos, creo que sería mejor que ofrecimientos efectistas y demagógicos y que tomaran consciencia de que en esos delitos está presente la droga.