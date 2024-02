“En particular, las rocas que se encuentran en la zona de precumbre del cerro Domuyo son calizas, de origen sedimentario químico, las cuales suelen tener asociados procesos de disolución a partir de su interacción con el agua de deshielo.

19 de febrero 2024

HABIA SIDO RESTRINGIDO POR APARICION DE GRIETAS EN LOS SENDEROS La dirección general de Áreas Naturales Protegidas de la provincia del Neuquén habilitó este sábado el ascenso a la cumbre del volcán Domuyo que, desde el viernes último, estaba restringida por la aparición de grietas en la zona de senderos. “Se comunica el cese de la prohibición de ascender a la cumbre del volcán y se solicita a todos los […]

2 de febrero 2024

Por Graciela Vázquez Moure Ellos fueron parte de San Martín de los Andes y ambos dejaron su huella en el volcán Lanín. Eran amigos y buscaron una meta. Cada uno cumplió su hazaña en forma independiente. Pero los dos por la cara sur del volcán. El ascenso más dificultoso. Un glaciar lleva el nombre de Bernardo “Barney” Dickinson con raigambre inglesa, logra superar el 19 de febrero de 1954 la […]

1 de febrero 2024

EL INCENDIO DE LAGO HERMOSO Y LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL FUEGO Por Graciela Vázquez Moure El Parque Nacional Lanín inició acciones legales por el incendio en Lago Hermoso. En el lugar se realizaron pericias y derivó en una denuncia penal. Ya no hay lugar para reclamos que no sirven, que solo quedan en intenciones. Cuando no existe la consciencia que advierte la grave situación que vivimos a un mes […]

13 de enero 2024

UNO INTERNADO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES Y OTRO EN VILLA LA ANGOSTURA TRASLADADO A NEUQUEN Aún se espera la confirmación por laboratorio. Ambas personas cuentan con nexo epidemiológico fuera de la provincia. El Ministerio de Salud de la Provincia informa que dos personas con síntomas compatibles con dengue, sin confirmación aún por laboratorio, se encuentran internadas, una de ellas en San Martín de los Andes y la otra […]

19 de diciembre 2023

En el marco del programa Empleos Verdes Locales, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, el proyecto llevado adelante por el Club Cordones del Chapelco, quedó entre los 7 elegidos. El premio se trató del financiamiento de un conteiner para la puesta en marcha de la misma. Es un proyecto articulado entre el Municipio y la RAMCC. La presentación del […]

