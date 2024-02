Recordó entonces los detalles de su llegada a la cima “Arriba yo dejé un banderín del CAI- Club Andino Italiano- y otro del SAT- Sociedad Alpina Tirolesa- que quedaron como testimonio de mi llegada por la cara sur.” El equipamiento fue traído de Italia un año antes, los grampones de doce puntas, clavos, cuerdas, camperas y las bolsas de dormir impermeables. “La colada Mazzoldi” está marcada en la ruta de la cara sur, en honor de quien logró la ascensión y marcó un hito. “El desafío es personal, sin soberbia y con la ayuda de Dios” decía Enzio, porque siempre se debe guardar respeto a la montaña “el desafío es a nosotros mismos” recalca, y destaca un pensamiento para recordar “para subir una montaña primero hay que preparar la mente y luego el físico”. Después del primer fracaso buscó otra ruta y sobre esto recordó “tanto por donde subí después, como por una lengua de hielo que está a la derecha, allí lo intentó Bernard Dickinson con otros andinistas y tampoco pudo. No fue fácil, solo, no era posible. Con Wiese elegimos la ruta que hicimos y así lo logramos”. Después de sus doce años en San Martín de los Andes, se fue en el año 1962 a vivir a la Capital Federal.

Entre sus amigos menciona en la charla a Bernard Dickinson, quien también hizo intentos frustrados en el volcán por esa misma ruta. Así en la nota de aquella mañana de diciembre del 2012, van sonando los nombres de ese pasado que recuerda.“Cuando estaba en el Paimún veía el Lanín continuamente, me dio muchos datos la comunidad mapuche y Don Barriga, poblador de esa zona, sobre el clima, los acontecimientos que podían surgir. Llegamos a caballo por el bosque hasta la base, nos llevó un baquiano que no comprendía las razones por las que emprendíamos esta aventura, que él decía que era peligrosa, algunos no volvían”.

