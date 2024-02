Se han detectado en diferentes zonas del Parque Nacional Lanín, personas y grupos que utilizan el fuego en zonas no habilitadas de forma «absolutamente negligente», pese a todas las recomendaciones para hacer un uso adecuado del fuego que se difunden en medios de prensa, redes sociales, Centros de informes y Seccionales.

Se recuerda que está terminantemente prohibido acampar o hacer fuego en lugares no habilitados.

Cuando no existe la consciencia que advierte la grave situación que vivimos a un mes de la última lluvia y con temperaturas que superan los 30 grados, hay que acudir a otras herramientas que además sean ejemplificadoras.

En el lugar se realizaron pericias y derivó en una denuncia penal. Ya no hay lugar para reclamos que no sirven, que solo quedan en intenciones.

