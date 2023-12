La energía debe ser de ABUNDANCIA, no seguir afirmando “que no hay plata”, para ello está la realidad como para reafirmar esta condición con los pensamientos.

Más Artículos

30 de diciembre 2023

Por Graciela Vázquez Moure El 8 representa la fuerza del kundalini. La fuerza creadora del espíritu y la materia. Colocado en forma horizontal representa el infinito. Muchas canalizadoras han anunciado un año complicado y difícil a nivel planetario y de esto también depende nuestro pensamiento. Para nuestro país se anuncia un año de transformaciones que generan aprobaciones y rechazos, como ya sabemos. La energía debe ser de ABUNDANCIA, no seguir […]

13 de noviembre 2023

CON LAS CHICANAS NO SE COME, NO SE EDUCA, NO SE CURA Por Graciela Vázquez Moure Y esto, las chicanas abundaron en el debate de los dos candidatos. Con interpelación de Sergio Massa a Milei y respuestas inseguras al inicio del debate por parte del libertario, los argentinos vivimos una presentación que si creíamos que nos definiría en nuestro voto, conmigo, al menos, no sucedió. Todos los que recordamos el […]

21 de octubre 2023

Por Graciela Vázquez Moure Un aviso clasificado los unió para siempre, y este 19 de octubre DE 2023, ella, Teresita Pelenberg de Hoepke partió de este plano para transitar seguramente, en otro espacio, tiempo. Fue un aviso clasificado en un diario alemán, lo que logró que su destino fuera encontrarse y no separarse nunca más. Un aviso que pedía una mujer que se hiciera cargo de dos niños, en la […]

12 de octubre 2023

San Martín de los Andes no puede perder una fortaleza, su seguridad Por Graciela Vázquez Moure El lugar es una maravilla por el entorno natural. A solo tres kilómetros del casco urbano y lindante con la ruta 40, este barrio que fue creciendo con el tiempo, rodeado de bosque, con el arroyo Trabunco que lo surca, en estos tiempos tiene una problemática que preocupa a los vecinos. Los hechos […]

25 de septiembre 2023

“Sucede que me canso de ser hombre” Por Graciela Vázquez Moure Es difícil olvidar qué estabas haciendo cuando te llegaba una noticia impactante. Es difícil olvidar ese viaje a Futrono cuando también cinco décadas era el motivo de un encuentro. En este caso febrero del 99 y 50 años del paso de Pablo Neruda por San Martín de los Andes, huyendo para evitar su muerte por cuestiones políticas. Y volviendo […]

