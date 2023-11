Política

10 de noviembre 2023

UNA CIUDAD QUE CAMBIA Y YA TRABAJA EN EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

EL PROYECTO SE CONCATENA CON LA APBOBACIÓN DEL BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO

Por Graciela Vázquez Moure

Hace 10 años en el gobierno de Juan Carlos Fernández, se empezó a analizar el estacionamiento medido en el sector céntrico de la ciudad.

Muchas fueron las propuestas pero el proyecto naufragó.

Fueron retomados los puntos principales años después, pero recién ahora en la finalización del gobierno de Carlos Saloniti, y a un mes de reiniciar otro nuevo período por cuatro años, el proyecto de estacionamiento medido cobra fuerza y está en vías de ser puesto en práctica luego de que el Concejo Deliberante, aprobara hace una semana el boleto estudiantil gratuito, otro pedido que hace años se generó sin éxito, ahora aprobado.

Los concejales aprobaron la adhesión a una ley provincial que permite aplicar el beneficio a alumnos de la ciudad, un requerimiento que hace años se reclamaba. Las formas en que se hacía el reclamo anteriormente, no permitieron avanzar en un acuerdo, situación que en esta oportunidad cambió en este último acercamiento de las partes.

La presente ley beneficia a todos los estudiantes neuquinos regulares de los niveles inicial, primario, medio, terciario y universitario de establecimientos oficiales dependientes del Consejo Provincial de Educación, del Ministerio de Educación de la Nación, de la Universidad Nacional del Comahue o la Universidad Tecnológica Nacional, como así también estudiantes regulares de escuelas superiores, de la Escuela Superior de Bellas Artes, centros de educación física o establecimientos públicos de formación artística, deportiva, de oficios o afines durante todo el ciclo lectivo oficial.

La adhesión de nuestro Municipio a la Ley provincial 3361 es fundamental, considerando el contexto local y nacional, donde además de los altos niveles de inflación y pobreza, sumado a los subsidios al transporte poco federales y equitativos para las provincias del interior y que son de público conocimiento, hace que lo municipios como el nuestro, deban buscar distintas alternativas para sostener este servicio básico esencial, que sin duda asegura unos de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho a la educación.

El objetivo de dicha ley a la que adhirió el legislativo local, es garantizar la gratuidad de los viajes a los establecimientos con sede en la Provincia conforme al ciclo lectivo anual, en cada uno de los niveles de enseñanza, asegurando así el acceso igualitario.

Junto con esta ordenanza se aprobó además, otra que autoriza al Ejecutivo a crear el Sistema Municipal de Estacionamiento Medido y Pago, que funcionará únicamente en el casco céntrico de la ciudad. Lo recaudado será destinado a solventar la gratuidad del boleto estudiantil de colectivo. Este era el proyecto inicial.

El texto aprobado el pasado 2 de noviembre por los concejales es el primer paso para la futura implementación de este sistema y establece que quienes estacionen en calles céntricas paguen un canon por el uso de un espacio público de la calzada, equivalente al necesario para el estacionamiento de un vehículo.

Lo efectivamente recaudado por la Municipalidad por la implementación del sistema de Estacionamiento Medido y Pago no solo se destinará al boleto estudiantil, si no que el saldo resultante se afectará al Fondo específico “Tarifas del Transporte Urbano de pasajeros” y al diseño de un proyecto integral de movilidad urbana”

En los próximos días será tarea del Municipio elaborar un informe con el detalle de la ubicación de las reservas de estacionamiento para personas con discapacidad; las reservas exclusivas para la carga y descarga de mercadería; las terrazas gastronómicas; entre otros lugares que quedarán exentos del sistema de cobro.

Los alumnos se manifestaron previamente al tratamiento del proyecto.

“A cuarenta años de democracia, siendo la democracia el poder del pueblo, creo que es fundamental que los que tenemos que llevar esto, los que tenemos que alzar la voz somos nosotros, más allá de que obviamente es respetable, y nuestro sistema democrático es así, que ustedes sean los encargados de llevar nuestras voces, me parece importante en situaciones así, más cuando hay muchos compañeros y compañeras que no votan, que podamos alzar nuestra propia voz.

En un contexto difícil en general ya desde hace varios años, pedimos para poder llegar dar una paso más a una escuela pública gratuita, más allá de que lo sea, muchas veces no es accesible, por ejemplo, lo que venimos a hablar es la adhesión a la ley provincial 3361 de boleto gratuito para estudiantes del Neuquén y creemos realmente que es un paso importante, no el único, el primero de muchos pasos para llegar a la verdadera educación pública, una educación que todos podamos acceder, una educación de calidad, una educación segura que no dependa del poder adquisitivo de las familias para mandar o no mandar a sus hijos” comenzó a expresar uno de los estudiantes.

En nota aparte analizamos el proyecto de estacionamiento medido que también fue aprobado por el legislativo local.