Turismo

22 de marzo 2023

EL MIRADOR MICHEL RINKE. UN ESPACIO QUE LO RECUERDA

Por Graciela Vázquez Moure

En el 2015 se inauguró un mirador en la cuesta Juez del Valle. Camino al ex hotel Sol. El paisaje es ideal para esta propuesta y después de 8 años fue reconstruido, con un nuevo proyecto.

En ese momento el escultor Jorge Vilchez realizó una obra en la que un colibrí era el centro de la escena.

Es que Michel que falleció en agosto del 2014, era documentalista, fotógrafo, entre otras muchas cosas y en los últimos años se había dedicado a filmar aves, incluso decía que era el momento de mayor felicidad estar rodeado de ellas en el medio de la montaña y de los lagos.

Poco tiempo después la escultura fue vandalizada, le rompieron una parte, otra desapareció y el mirador se convirtió es un espacio lamentable.

En noviembre del año pasado empezó a construirse un mirador que es el que se ve en estas fotografías. Aparentemente no está terminada la obra, el espacio mejoró notablemente, pero un detalle: no retiraron los restos del colibrí que fue destruido.

la escultura inicial vandalizada y destruida que aún está en el lugar

La piedra que lo sostenía está también vandalizada, una pena que nada sea respetado.

De todas formas el espacio quedó mucho mejor, con una gigantografía que lo recuerda.

La vista panorámica de la ciudad es maravillosa, con respecto al mirador pareciera que aún no está concluido el proyecto, consultamos sobre este punto al secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, quien indicó a Desde el Sur Digital que no está terminado es una obra que «se hizo con el plan 50 Destinos de Nación, coordinado por la Upefe de Neuquén, pero el constructor aún no entrega la obra» dijo Apaolaza.

Faltan las luminarias y algunos arreglos de cuestiones que no quedaron bien, según indicó están a la espera de que el constructor realice las modificaciones y lo que está pendiente.