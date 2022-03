Cultura

28 de marzo 2022

UNA NUEVA ORDENANZA DE PATRIMONIO CULTURAL SERA TRATADA EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Un proyecto postergado por una década toma forma y promete ser relevante para la localidad cordillerana.

Por Graciela Vázquez Moure

San Martín de los Andes crece demográficamente y la inversión inmobiliaria en estos últimos años es relevante.

La tierra siempre tuvo un valor altísimo en la localidad y entonces, surge que el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad empieza a tener mayores riesgos.

Hay tres ordenanzas de patrimonio, todas son de la década del 90, siglo pasado.

Una adhiere a las leyes nacionales y provinciales de paleontología, ahí San Martin de los Andes tiene que proteger y adherir a lo que expresan esas leyes. Otra es sobre patrimonio que es la que se aprobó durante la gestión de quien era intendenta Luz María Sapag, también fue parte de los años 90. En aquél momento se contrató a tres arquitectos para hacer un relevamiento de los edificios patrimoniales, de ahí salió una lista aproximadamente de 150 edificios, muchos ya no están.

La tercera es de patrimonio cultural, la de patrimonio arquitectónico depende de la secretaría de planeamiento y la cultural su órgano de aplicación es la secretaría de cultura. Es lógico que exista una superposición de injerencias, esta realidad se detectó hace 10 años, en la última gestión de Luz Sapag. No se llegó a desarrollar lo que ahora se tratará en el Concejo Deliberante, la postergación se debió a la trágica muerte de Luz Sapag y de quien era secretaria de cultura Liliana De Roberto, sucedida en el 2010.

Desde el Sur Digital dialogó con el Secretario de Cultura de la ciudad, Gustavo Santos, quien detalló los puntos más importantes del proyecto que retomó en su actual gestión y que se espera que este jueves sea aprobado por el legislativo local.

(1960) Municipio: El proyecto fue del ingeniero Viñaco, de Parques Nacionales. Fue inaugurado el 11 de octubre con un gran baile en el salón de la planta alta, por el primer intendente constitucional Leopoldo Rodríguez.

Debido a su amplitud albergó entre los años 1964 y 1982 al Banco Provincia del Neuquén, la Biblioteca y el Museo. (foto historica)

-Desde el Sur Digital- ¿Cuál fue el objetivo de trabajar en un nuevo proyecto que fue postergado durante 10 años?

Gustavo Santos- La idea de trabajar en una nueva ordenanza fue para que se eviten esas superposiciones, y esas inconsistencias. Surgió hace años, después de una de las jornadas de patrimonio arquitectónico, que se empezaron a hacer en la gestión de Flavio Caldas, y nosotros retomamos e hicimos un par de jornadas con talleres de vecinos que aportaban datos. Eso generó la necesidad de hacer una nueva ordenanza. En aquél momento contratamos a un abogado de Buenos Aires especialista en patrimonio, se generó un consenso y surgió un primer borrador. Sucedió la trágica muerte de Luz Sapag, y ese proyecto quedó paralizado, y no tuvo movimiento el expediente durante las dos gestiones siguientes.

Gustavo Santos-secretario de cultura

-Y en esta gestión que tenés nuevamente la responsabilidad de Cultura retomas el tema postergado por más de una década.

– Si. Destaco que desde el inicio de la gestión, uno de los objetivos del intendente Saloniti era retomar este tema, y así empezamos nuevamente a trabajar en el proyecto.

– ¿Qué significa que sea de Patrimonio Cultural?

-Antes era solo lo arquitectónico lo que se destacaba en la ordenanza y ahora abarca todo.

– Con el crecimiento de la localidad y el valor de la tierra, digo, ese patrimonio corre riesgo si no hay incentivos ¿no?

– Sin duda. Con el valor de la tierra y la falta de motivación de los propietarios de viviendas que son patrimonio, con el crecimiento de la localidad, sin duda que se corre ese riesgo. Por eso se contempla crear un incentivo que derive en protección.

1946) Edificio basado en los lineamientos del arquitecto Bustillo, de estilo pintoresquista. Con la construcción de este edificio se planifica el actual centro cívico y se relocaliza la plaza San Martín. (foto histórica)

– ¿Por ejemplo?

-Bueno una de las posibilidades es que se utilice un FOS mayor del permitido, ya se hizo en forma particular en la casa de Elorriaga y en la casa Koessler, pero fueron todas excepciones particulares. La ordenanza propone un FOS mayor que permita sacarle al terreno algo más de valor, en general son terrenos grandes.

Otro incentivo es que dejan de pagar TCI y otro es que si tienen un uso comercial no pagarán licencia comercial. Por otra parte se crea un fondo de preservación patrimonial para asistir a propietarios que no tienen recursos para mantener el edificio, de ese mismo fondo surgirá la difusión de esos espacios, con señalética, para que toda la gente que vive en esta ciudad entienda que es un espacio patrimonial y lo proteja, para esto primero hay que valorarlo y conocerlo.

(1890 aprox.) Comprada y ampliada en 1920 por el doctor Koessler, quien fuera el primer médico civil de la ciudad. Funcionaba allí su consultorio particular. Responde a las generalidades del período de los colonos. (foto histórica)

-Fundamental el conocimiento, dicen que no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama, se lo atribuyen a Leonardo Da Vinci, y en estos tiempos tiene un gran sustento.

-Nosotros haremos la tarea de difusión que tenga que ver con la historia y la singularidad de este pueblo. El patrimonio nos hace singular y nos diferencia de otras localidades, San Martín de los Andes tiene un pasado forestal, maderero, la llegada de Parques Nacionales, hay características que hacen a la impronta de la ciudad.

Una de las tareas que hará la comisión de patrimonio cultural, tiene dos años para hacerlo, es revisar el listado de 150 edificios y ver cuáles quedan y cuáles de ellos serán patrimonio estricto.

Otros quedarán como bien testimonial, que significa que estará señalizado, los que tengan categoría estricta tendrán restricciones al dominio que hoy tienen estas casas, es que no se puede modificar la fachada, entre otras cosas.

-O sea que habrá categorías

– Exacto, la idea es que se trabaje en otras categorías del patrimonio. Sacando la arqueología y la paleontología, cuando hablamos de la historia es la comunidad del lugar que determina qué será patrimonio histórico, eso lo hará la comisión patrimonial y lo que propondrá finalmente el Concejo Deliberante.

Se toma en cuenta también el patrimonio de colecciones, de ciclos históricos, patrimonios intangibles, las tradiciones y costumbres que nos identifican como pueblo.

EN SETIEMBRE SE REALIZARÁ UN CONGESO DE PATRIMONIO CULTURAL

En setiembre se hará un Congreso de Patrimonio Cultural abriendo el juego de todo lo que es patrimonio, generando foros, debatiendo esta nueva impronta, que es lo que se incluye y se decidió proteger.

“El tango es patrimonio intangible de la humanidad por ejemplo”, destacó Gustavo Santos y lo que se proyecta implica hablar de nuestra historia y seguir construyendo nuestra identidad.

La ordenanza la presentan el jueves 31 de marzo, este nuevo proyecto fue trabajado por la Secretaría de Cultura, de Planeamiento, de Hacienda y por Turismo. Pasó al Concejo Deliberante, ya fue analizada por la comisión de cultura y de planeamiento y este miércoles entra en labor parlamentaria, con lo cual si hay consenso pasa a la sesión y el jueves podría ser aprobada.

¿Cómo sigue lo proyectado?: Una vez que esto suceda se crean las comisiones y se analiza todo lo que implica la ordenanza y se hace la reglamentación.

La comisión está presidida por la Secretaría de Cultura, hay un representante del Colegio de Arquitectos, uno del Parque Nacional Lanín, hay representantes de la comunidad Curruhuinca y Vera, y otros sectores, son 9 integrantes entre los convocados.

Una vez que esté promulgada trabajará la comisión y se abrirá el espacio a la comunidad a partir de ese congreso que se hará en setiembre.

Es un hecho histórico tener una ordenanza adaptada a este nuevo siglo y sobre todo con la explosión inmobiliaria que tiene hoy la localidad y como decíamos anteriormente, el crecimiento demográfico que está teniendo la ciudad. Un proyecto postergado por una década toma forma y promete ser relevante para la localidad cordillerana.